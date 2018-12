Rio Open confirma participação da dupla de tenistas Bruno Soares e Jamie Murray

(Foto: Clive Brunskill/Getty Images)









O Rio Open, que será realizado entre os dias 16 e 24 de fevereiro de 2019 no Jockey Club Brasileiro, na Zona Sul do Rio de Janeiro, já tem sua primeira dupla confirmada. Trata-se de Bruno Soares e do escocês Jamie Murray. Campeão de dois Grand Slams, o mineiro tentará ser o primeiro brasileiro a vencer a competição.





Soares e Murray são uma das principais duplas do circuito nos últimos anos. Logo no primeiro ano da parceria, em 2016, eles venceram dois Slams, o Australian Open e o US Open. Os dois já somam nove troféus juntos e, em 2018, alcançaram as semifinais do Torneio de Campeões de Londres, que reúne as oito melhores duplas do mundo.





- Foi uma temporada bem positiva. Terminamos mais uma vez entre os 10 melhores, fomos a quarta melhor dupla da temporada. Após Roland Garros, foi espetacular. Mais um título de Masters 1000 (Cincinnati), mais um ATP 500, final no Masters de Xangai, e no Finals passamos em primeiro no grupo, com três vitórias. Estou feliz com os resultados e podemos melhorar ainda mais ano que vem - comentou Soares.





No Rio Open, Soares tentará quebrar um tabu: o mineiro parou nas semifinais nas cinco edições do torneio, com três parceiros diferentes. Duas com o austríaco Alexander Peya, uma com o conterrâneo Marcelo Melo e outras duas com Murray.





- O jogo de duplas geralmente é decidido nos detalhes, e infelizmente ainda não tive a chance de disputar uma final no Rio. Mas eu e o Jamie gostamos muito de jogar no caldeirão da Quadra 1 e estamos confiantes de que esse será o ano", afirmou o mineiro.





O Rio Open é o único torneio de saibro da primeira parte da temporada 2019 de Soares e Murray. A dupla começa o ano em Doha e depois vai a Sydney, antes do Australian Open. O próximo torneio já será o ATP 500 carioca, e depois eles partem para as quadras duras de Acapulco, Indian Wells e Miami.





Na chave de simples, o Rio Open já tem quatro nomes garantidos: o número 8 do mundo Dominic Thiem, vice-campeão de Roland Garros, o italiano Fabio Fognini, 13º do ranking, o argentino Diego Schwartzman, atual campeão do Rio Open e 17º do mundo, e a sensação brasileira Thiago Wild, de 18 anos, que conquistou a vaga ao vencer a Maria Esther Bueno Cup. A venda de ingressos se inicia no dia 7/12, às 12h, através do site oficial.





Globo Esporte