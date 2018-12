River goleia o Kashima, fica com o terceiro lugar do Mundial e ganha gás para festa na volta à Argentina

Depois da surpreendente derrota na semifinal, nada de ressaca: o River Plate encerrou sua participação no Mundial de Clubes com festa. Com uma torcida empolgada em Abu Dhabi, o time argentino goleou o Kashima Antlers por 4 a 0, neste sábado, e garantiu o terceiro lugar na competição, antes de voltar a Buenos Aires. Pity Martínez (duas vezes), Borré e Zuculini marcaram os gols do jogo.





Depois de um fim de ano pra lá de conturbado com a mudança da final da Libertadores, o River Plate deixará os Emirados Árabes com uma medalha no peito e um gás a mais para a festa que vem sendo preparada para a torcida em Buenos Aires. Será o primeiro contato do time com os fãs depois da conquista da Libertadores, em Madri. Os festejos prometem!





O técnico Marcelo Gallardo decidiu dar oportunidade para diversos jogadores começarem como titular neste sábado, mas foi um atleta vindo do banco de reservas que roubou a cena. Em seu último jogo com a camisa do River, antes de rumar para o Atlanta United, da MLS, Pity Martínez entrou aos 28 minutos da etapa final e marcou dois gols - um deles em chute por cobertura.





