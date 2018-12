Roberto Carlos pede mudanças no futebol brasileiro: “Tudo no Brasil para”

Por Nicholas Araujo

Ribeirão Preto, SP









O ex-jogador Roberto Carlos, atualmente trabalhando nos bastidores do Real Madrid, esteve nessa sexta-feira (28) em Ribeirão Preto (SP) para um jogo beneficente intitulado “Roberto Carlos Entre Amigos”. Antes da partida, em um almoço para convidados e imprensa, Roberto respondeu algumas perguntas dos jornalistas e foi categórico ao criticar o futebol brasileiro.





Comparando com sua experiência na Espanha, Roberto Carlos destaca a importância de ouvir todas as parte envolvidas no esporte, e não apenas o jogador:





“Acho legal o que a Fifa faz, de sentar e ouvir ex-jogadores e jornalistas importantes. Hoje existe um distanciamento entre jogador e imprensa. Eu preciso ouvir você com o seu pensamento. A Fifa faz isso, trouxe gente importante da imprensa, ex-jogadores e jogadores atuais, como Ronaldo e Maradona, que são jogadores que têm uma experiência boa”, disse.





Segundo o ex-atleta, existem projetos no futebol brasileiro para serem aprovados e colocados em prática, o que melhoraria a qualidade do esporte. “Temos que melhorar as estruturas de estádios, menos jogos, pensar no torcedor. O torcedor faz muito parte dessa história do futebol, não apenas o jogador. Acho importante você primeiro organizar fora para depois organizar dentro, só que para organizar dentro você precisa começar desde lá de cima, desde o presidente”.





No entanto, Roberto entende que há um “bloqueio” no sistema do Brasil. “Infelizmente, aqui no Brasil tudo se para. Chega em uma situação é problema político, aqui sempre tem um problema. Lá fora os caras colocam para trabalhar mesmo, colocam o projeto em dia. Gianni [Infantino, presidente da Fifa] é um cara que vive futebol 24 horas por dia, é um cara que está com a gente ali todo dia”.





Recentemente, a CBF abriu o curso preparatório para formação dos técnicos de futebol. A licença será uma exigência nos clubes nos próximos anos, o que, para Roberto Carlos, é um começo de mudança positiva. “Pouco a pouco nós vamos reorganizar a CBF e o futebol brasileiro, que é uma coisa que tem que fazer já”, conclui.