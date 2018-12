Rodada da ‘Boxing Day’ é marcada por goleadas e tradição no futebol inglês

Neste dia 26 de dezembro, o Campeonato Inglês disputa a chamada “Boxing Day”, a rodada do futebol da Inglaterra um dia depois do Natal. Esta tradição acontece desde o século XIX em todos os países que fizeram parte do Império Britânico. A data é considerada feriado, mas os clubes das quatro divisões do Inglês entram em campo para uma rodada cheia.





No entanto, a data ainda é uma controvérsia na Inglaterra. Inicialmente, os jogos aconteciam entre equipes de regiões próximas, o que facilitava o acesso da torcida. Hoje, esta regra não existe mais, o que dificulta o acesso dos torcedores, além das comemorações pós-Natal, que nem sempre as pessoas conseguem liberação para ir aos jogos. Além disso, os trens na Inglaterra não funciona nesta data.





De acordo com o jornalista Tim Vickery, que concedeu entrevista ao Globo Esporte, a questão da “Boxing Day” ainda é fresca no futebol local, mas acredita que a data é muito importante para o campeonato:





“Esse assunto é bem quente, porque o futebol na Inglaterra esgota os jogadores fisicamente. O último dia da maratona de jogos consegue ter uma importância até maior do que o ‘Boxing Day’, já que os atletas sabem que estão perto de descansar um pouco, e os torcedores enxergam a necessidade de os times reporem as energias”.

Boxing Day causa controvérsia na Inglaerra (Foto: Reuters)

“As partidas do dia 26 de dezembro devem ser mantidas, porque o ‘Boxing Day’ é importante no contexto do mercado internacional. A Inglaterra não tem a concorrência de muitos campeonatos nesta data, o que faz com que a audiência em outros países seja muito grande. A mesma coisa acontece com os jogos nos primeiros dias do ano”, continua Vickery.





O termo “Boxing Day” é explicado de duas maneiras. A primeira é que o nome faz referência a uma tradição medieval, onde padres recolhiam esmolas para dar aos mais pobres e as colocavam em caixas, que seriam abertas no dia 26 de dezembro, dia de Santo Estêvão, considerado o primeiro mártir da Igreja Católica.





Outras pessoas contam que o termo surgiu de um costume do século XIX. Empregados do período vitoriano (1837-1901) costumavam trabalhar para os patrões no Natal, e ganhavam folga logo depois, no dia 26. Eles levavam para suas casas caixas com agrados oferecidos pelos empregadores. Historicamente, a data é associada a gestos de solidariedade.





Ainda de acordo com o Globo Esporte, a tradição do “Boxing Day” migrou para a Itália. Este será o primeiro ano desde 1971 que o Campeonato Italiano marca jogos para esta data.

(Foto: Reprodução/Site Oficial da Premier League)

Placares e disputas





A rodada foi emocionante e com alguns placares elásticos nas quatro divisões do Campeonato Inglês. Destaque para o Liverpool, que goleou o Newcastle, e o Manchester City, que perdeu para Leicester e caiu para a terceira posição. Confira os placares:





Fulham 1x1 Wolverhampton

Burnley 1x5 Everton

Crystal Palace 0x0 Cardiff

Leicester 2x1 Manchester City

Liverpool 4x0 Newcastle

Manchester United 3x1 Huddersfield

Tottenham 5x0 Bournemouth





Até o fechamento desta reportagem, ainda não tínhamos os resultados finais de Brighton x Arsenal e Watford x Chelsea.





2ª divisão





Birmingham 2x0 Stoke

Bolton 2x1 Rotherham

Bristol City 1x1 Brentford

Leeds 3x2 Blackburn

Middlesbrough 0x1 Sheffield Wed

Millwall 1x0 Reading

Norwich 3x3 Nottingham

Preton 1x2 Hull City

QPR 3x0 Ipswich

Sheffield United 3x1 Derby County

Swansea 0x1 Aston Villa

West Brom 2x0 Wigan





3ª divisão





Gillingham 2x0 Porstmouth

Accrington 2x1 Shrewsbury

Barnsley 2x0 Peterborough

Burton 3x1 Wycombe

Coventry 2x1 Charlton

Fleetwood 3x0 Doncaster

Oxford United 0x1 Southend

Rochdale 2x1 Blackpool

Scunthorpe 0x2 Luton

Suderland 1x0 Bradford City

Walsall 1x3 Bristol Rovers

Wimbledon 2x1 Plymouth





Campeonato Italiano





Frosinone 0x0 Milan

Atalante 2x2 Juventus

Bologna 0x2 Lazio

Cagliari 1x0 Genoa

Fiorentina 0x1 Parma

Sampdoria 2x0 Chievo