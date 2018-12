Roger Federer deixa futuro em aberto: "Vamos ver se vou jogar em 2020"

(Foto: REUTERS Gonzalo Fuentes)









Apesar de ainda ser o atual número 3 do mundo, Roger Federer tem cada vez mais convivido com as questões sobre sua possível aposentadoria. Afinal, o tenista de 37 anos tem feito temporadas cada vez mais enxutas para conseguir se preservar e continuar atuando em alto nível. Porém, em entrevista à tv suíça SRF, ele deixou em aberto pela primeira vez o ano de 2020, apesar de reafirmar que não está pensando em aposentadoria.





- Eu tenho uma ideia do meu calendário de 2019, ainda que não tenha certeza sobre a primavera, com grama, saibro e quadra dura (...) Eu vou conversar com minha equipe. Vamos ver se vou jogar a temporada de 2020 ou não. Mas, no momento, eu realmente não estou pensando em aposentadoria - disse o suíço, que ainda disse estar treinando duro para conseguir enfrentar Djokovic e Nadal no saibro se for necessário.





Em ação na Copa Hopman, torneio amistoso disputado em Perth, Federer se prepara para o primeiro grande desafio do ano de 2019, quando terá que defender o título do Aberto da Austrália nas próximas semanas.





Globo Esporte