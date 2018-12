São Paulo confirma saída de Ricardo Rocha: "Saio por questões pessoais", diz ex-jogador

Ricardo Rocha se despediu do São Paulo nesta segunda-feira. O coordenador de futebol deixa o clube para cuidar de projetos pessoais.





O São Paulo está de olho em um novo dirigente para o cargo e analisa nomes de mercado. Ricardo Rocha, por sua vez, deverá montar uma empresa de assessoria esportiva para clubes.





– O São Paulo sempre será a minha casa. Foi um aprendizado maravilhoso, mas saio por questões pessoais. Deixo o clube feliz e confiante no trabalho realizado. O São Paulo está no caminho certo, com uma grande gestão, e tenho certeza de que isso dará frutos no futuro – disse Ricardo Rocha, em entrevista ao site oficial do clube.





Atualmente o departamento de futebol do São Paulo tem Raí como executivo e Alexandre Pássaro no posto de gerente.





O São Paulo analisa nomes com experiência no meio do futebol para substituir Ricardo Rocha, cuja saída não tem nenhuma ligação com a demissão de Diego Aguirre.





O Tricolor terminou o Brasileirão na quinta posição, com 63 pontos. O time voltará a disputar a Libertadores em 2019 e terá de passar por duas eliminatórias antes de jogar a fase de grupos. O técnico efetivado para a próxima temporada é André Jardine.





Globo Esporte