Sassá tem sondagens de clubes do Brasil, mas diretoria avisa: atacante fica no Cruzeiro em 2019

Apesar de não ter sido titular na temporada e sofrido com algumas lesões durante o ano, o atacante Sassá desperta interesse do mercado nacional. O jogador tem sondagens de outros clubes, mas, durante conversa com a diretoria do Cruzeiro antes do fim do Brasileiro, recebeu um recado: faz parte dos planos do técnico Mano Menezes para a temporada 2019.





O Cruzeiro acredita que o mercado está escasso de atacantes e precisa manter o grupo que tem em mãos no setor. Itair Machado, vice-presidente do Cruzeiro, disse ao GloboEsporte.com que tem ciência do interesse de outros clubes, mas que o clube estrelado não pretende liberar Sassá neste momento.





- O Sassá continua, outros clubes também querem, estou vendo o Corinthians, vendo pela imprensa né, quer, mas tem que pagar. Ele tem contrato, tive conversa com o Sassá . Falei que não temos interesse em liberá-lo, a gente quer que ele cumpra o contrato. Dentre os nossos atacantes, ele é melhor. Não podemos abrir mão de atacante, ainda mais que não tem no Brasil.





Sassá tem contrato até o final de 2021. O atacante, no começo deste ano, chegou a ser colocado na negociação que trouxe Edilson para o Cruzeiro, mas acabou permanencendo na Toca da Raposa. Em entrevista após um jogo festivo, na Vila Belmiro, o atacante também comentou sobre a conversa que teve com a diretoria e que a vontade é de continuar no Cruzeiro.





- Eu estou feliz no Cruzeiro. Tenho mais dois anos e meio de contrato. Espero cumprir. Sondagens são só sondagens. Não há nada concreto. Minha vontade é permanecer no Cruzeiro. É só especulação mesmo. Antes de sair de férias, conversei com os dirigentes do Cruzeiro. Eles disseram que pretendem contar comigo. Estou bastante feliz lá - garantiu o Cruzeiro.





Na próxima temporada, Sassá terá a concorrência novamente de Fred, Raniel e Barcos. Mas o Cruzeiro acredita que todos terão oportunidades, já que serão muitas competições durante a temporada 2019.





