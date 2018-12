Sem apresentação, Conselho do Atlético-PR aprova mudança para símbolo e uniforme novos

O Conselho Deliberativo do Atlético-PR aprovou a alteração do símbolo e do uniforme do clube, em reunião extraordinária realizada neste sábado. A decisão foi tomada mesmo sem os membros terem acesso à nova identidade visual. O nome e as cores não sofrem mudanças.





A apresentação do símbolo e do uniforme novos, além do mascote e da loja virtual, está marcada para a próxima terça-feira, dia 11 de dezembro, um dia antes da final da Copa Sul-Americana. O evento será na Arena da Baixada e apenas para quem recebeu um convite enviado para associados, conselheiros e pessoas ligadas ao clube.





Entre as possível novidades está o uso de um símbolo estilizado com a sigla CAP e com um formato que remete ao apelido do clube, o Furacão. O termo Paranaense no nome do time deve ganhar mais destaque





A mudança de identidade visual tem causado polêmica desde que o presidente do Atlético-PR disse à rádio Transamérica, de Curitiba, que as alterações incluíam até mesmo uma nova cor para o clube rubro-negro. Em outra entrevista, o dirigente disse que gostaria de mudar o nome do Atlético-PR para apenas Paranaense.





O Atlético-PR enfrenta o Júnior Barranquilla na próxima quarta-feira, na Arena da Baixada. As equipes empataram em 1 a 1 no primeiro jogo, na Colômbia, e agora decidem a final da Sul-Americana. Ainda não está definido se o Furacão vai jogar a decisão com a nova camisa que será apresentada na terça-feira.





