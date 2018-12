Sem clima, Rodrigo Caio aguarda ofertas para deixar o São Paulo

(Foto: Érico Leonan/saopaulofc.net)









Apesar de a negociação com o Barcelona ter sido frustrada, Rodrigo Caio não deve continuar no São Paulo em 2019. O estafe do jogador segue no mercado em busca de novas propostas pelo zagueiro e espera negociá-lo antes do começo da próxima temporada.





O entendimento é que não há mais clima para seguir no Tricolor e que Rodrigo Caio precisa de novos ares para dar sequência na carreira. O contrato do zagueiro com o São Paulo vai até 2021.





Até agora, nesse período de negociação, só houve dois contatos efetivos à procura do zagueiro: o do Barcelona, que ficaria com o jogador emprestados por seis meses e direitos fixados em 15 milhões de euros (R$ 66 milhões na cotação atual), e do Flamengo.





O contato do Flamengo, no entanto, foi via Dorival Júnior. O técnico, porém, deixou o clube para que Abel Braga assumisse e houve mudança de diretoria após eleição presidencial no clube carioca.





Nick Arcuri, empresário de Rodrigo Caio, diz ainda não ter nenhuma nova proposta pelo zagueiro. Mas crê que a notícia envolvendo o Barcelona pode abrir o mercado europeu para o jogador, apesar do rumor de que ele foi reprovado nos exames, algo que foi negado com veemência pelo estafe.





A versão das pessoas ligadas a Rodrigo Caio é que o Barcelona apenas preferiu contratar Jeison Murillo, colombiano do Valencia, que estava em negociação simultânea com o clube catalão.





Formado nas categorias de base do São Paulo, Rodrigo Caio está há oito temporadas no time profissional. Essa é a terceira vez que ele tem chance de sair do São Paulo:





Na primeira, em 2015, ele foi reprovado nos exames médicos realiados pelo Valencia. E depois teve negociação frustrada com o Atlético de Madrid





No primeiro semestre de 2018, Rodrigo Caio recusou uma oferta da Real Sociedad por conta do sonho de ir à Copa do Mundo.





E agora, depois de realizar exames médicos no Barcelona, viu a contratação não dar certo.





Sem espaço no São Paulo, Rodrigo Caio, portanto, deve ser negociado em breve. Recentemente, ele deu uma entrevista dizendo que não se sente mais tão são-paulino.





Globo Esporte