Sonho de Felipão, Ricardo Goulart encerra tratamento no Palmeiras nesta semana

O meia-atacante Ricardo Goulart, do Guangzhou Evergrande, da China, terminará neste sábado seu período de tratamento nas dependências da Academia de Futebol do Palmeiras.





Desejo do técnico Luiz Felipe Scolari, com quem trabalhou e conquistou todos os títulos possíveis no futebol chinês, o jogador de 27 anos se cuida no centro de treinamento do Palmeiras após passar por artroscopia no joelho direito.





Além do treinador, Ricardo Goulart conhece bem outros dois profissionais do Palmeiras dos tempos em que fez parte do elenco do Cruzeiro bicampeão brasileiro: o diretor Alexandre Mattos e o fisioterapeuta Jomar Ottoni.





Enquanto o fisioterapeuta é um dos responsáveis pelo tratamento neste momento – e também por orientá-lo na sequência do que fará em casa a partir de sábado –, o diretor tenta contratá-lo para o ano que vem.





Trata-se de uma negociação difícil, porém. Ricardo Goulart é sonho antigo do dirigente, mas também um reforço que custaria caro. Em 2015, o Guangzhou Evergrande pagou € 15 milhões (aproximadamente R$ 48 milhões, na ocasião) para tirá-lo do Cruzeiro.





Além disso, o ex-cruzeirense recebe um salário acima dos padrões brasileiros. Se fosse contratado com bases semelhantes, faria o teto salarial do Palmeiras subir consideravelmente. Simultaneamente a isso, o clube já lida com a possibilidade de valorizar financeiramente Dudu, principal nome do elenco.





Até o momento, o clube anunciou dois reforços: o meio-campista Zé Rafael e o atacante Arthur Cabral. Para opções de velocidade pelas pontas, a diretoria analisa também Keno e Carlos Eduardo, colegas de time no Pyramids, do Egito.





Globo Esporte