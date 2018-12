Tabela da Copa Super 8 da NBB é divulgada; competição começa nesta quinta-feira

(Foto: Newton Dias/Divulgação/Franca Basquete)

Nesta quinta-feira (20), começa a disputa da Copa Super 8, disputada entre os oito melhores times do Novo Basquete Brasil (NBB). A tabela foi divulgada pela Liga Nacional de Basquete e o campeão garante uma vaga na edição de 2019 da Liga das Américas.





As quartas de final do Super 8 serão em jogo único. O time de melhor campanha no primeiro turno do NBB tem o direito de jogar em casa. Já as semifinais acontecem nos dias 26 e 27 de dezembro. A grande decisão acontece no dia 29.





Confira a tabela do torneio:





20/12 - 20h15 – Mogi das Cruzes x Paulistano

21/12 - 21h10 – Sesi Franca x São José

22/12 - 14h – Flamengo x Minas

22/12 - 16h – Pinheiros x Botafogo