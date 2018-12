Tenista brasileiro é suspenso do esporte após investigação de órgão anticorrupção

Número 1.270 do ranking mundial de simples e 247º nas duplas, o brasileiro Diego Matos foi suspenso provisoriamente do tênis profissional. O anúncio foi feito neste domingo pela Unidade de Integridade do Tênis, após relatório do professor Richard H. McLaren, em uma investigação independente para combater a corrupção no esporte.





Em nota enviada à imprensa, a entidade não esclarece os motivos da punição. Diz, apenas, que a suspensão está ligada a violações no programa de anti-corrupção. Diego Matos, então, está proibido de competir e até mesmo estar presente em qualquer evento de tênis.





Matos, de 30 anos, tem resultados pouco expressivos em sua carreira de simples: venceu apenas um Future, em Jundiaí, em 2011. Nesta semana, caiu nas quartas de final do Future de Yaounde, em Camarões. Nas duplas, viveu seu melhor momento neste ano, ao conquistar quatro títulos na temporada.





O professor Richard McLaren é o mesmo que liderou a investigação do esquema de doping do esporte russo, em 2015. No fim de novembro, em outro relatório, a investigação já havia banido para sempre o ex-tenista italiano Daniele Braccali por combinação de resultados no ATP de Barcelona, em 2011, além de outras violações. Também ex-jogador italiano, Potito Starace foi punido com dez anos de suspensão pelos mesmos motivos.





A Unidade de Integridade do Tênis é uma iniciativa liderada pela organização dos quatro Grand Slams, pela Federação Internacional de Tênis, pela ATP e pela WTA, em uma tentative de acabar com a corrupção no tênis.





Globo Esporte