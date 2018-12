Tottenham despacha o Arsenal no clássico londrino e avança às semifinais da Copa da Liga Inglesa

O encanto do Arsenal parece ter chegado ao fim. Invicto por 22 partidas consecutivas até o último final de semana (perderam para o Bournemouth pela Premier League), os Gunners foram eliminados da Copa da Liga Inglesa na tarde desta quarta-feira. E o que é pior: pelo seu maior rival. Com uma atuação indiscutivelmente superior, o Tottenham fez 2 a 0 com gols de Son e Dele Alli e se classificou para as semifinais da competição.





Um sorteio realizado logo após os jogos desta quarta-feira definiu os confrontos das semifinais da Copa da Liga Inglesa. Eles serão:





Manchester City x Albion

Tottenham x Chelsea





Não chegou a ser um massacre do Tottenham, até porque o Arsenal chegou inúmeras vezes ao ataque e até acertou a trave em algumas ocasiões. Mas os Spurs conquistaram uma vitória justa. Mais organizada, a equipe do técnico Pochettino parecia saber desde o início o que fazer e mostrou o que é indispensável para vencer um jogo: calma no momento das finalizações. Son e Dele Alli foram de uma frieza de manual para marcar os gols.





As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Inglês no final de semana. No sábado, o Arsenal recebe o Burnley em casa, às 10h30 (de Brasília). No domingo, é a vez do Tottenham enfrentar o Everton no Goodison Park, às 14h.





