Vitória de Guimarães interrompe sequência do Sporting e segue colado nos líderes

O Vitória de Guimarães tratou de colocar um freio no embalo do Sporting na noite deste domingo. Com um gol solitário de Tozé, graças a um desvio no meio do caminho, a equipe de Guimarães venceu por 1 a 0 jogando em casa, interrompeu a sequência de seis vitórias consecutivas do adversário no Campeonato Português e, de quebra, consolidou-se na quinta posição da tabela. Bem pertinho dos líderes.





O gol de Tozé foi marcado aos 20 minutos do primeiro tempo. Depois da cobrança de escanteio, a defesa do Sporting afastou mal, o o camisa 20 pegou o rebote de primeira fora da área, a bola desviou em Mathieu e tirou completamente o goleiro Renan Ribeiro da jogada.





Aliás, o placar só não foi mais elástico graças à grande atuação do goleiro brasileiro ex-São Paulo e Atlético-MG. Ele fez, ao menos, quatro defesas difíceis - como na das finalizações de Pêpê e Estupiñan, ambas na segunda etapa.





A equipe de Lisboa vinha de uma sequência muito boa, vencendo os últimos oito jogos da temporada - sete deles sob o comando do técnico holandês Marcel Keizer, que estava invicto até então. No Português, o Sporting não perdia há seis rodadas, desde o 4 a 2 para o Portimonense, em outubro.





Com o resultado, o Vitória de Guimarães chegou aos 25 pontos e se manteve na quinta colocação, a cinco de distância do Braga, que é o primeiro time na zona de classificação para a Liga Europa. O Sporting, que tem 31, perdeu a vice-liderança para o Benfica e caiu para o terceiro lugar.





As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Português somente no ano que vem, dia 2 de janeiro. O Sporting recebe o Belenenses no José Alvalade, enquanto o Vitória de Guimarães enfrenta o Nacional da Madeira fora de casa. Ambos os jogos estão marcados para 14h (de Brasília).





Globo Esporte