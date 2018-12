Voltando de lesão, Kovalchuk marca dois e Kings batem Sharks

Em mais um capítulo de uma das maiores rivalidades da NHL hoje em dia, o Los Angeles Kings venceram o San Jose Sharks por 3 a 2 na prorrogação. Mesmo vivendo uma temporada ruim e jogando fora de casa contra um time que vem bem, os Kings contaram com um bom desempenho defensivo, além da grande partida de Ilya Kovalchuk, que voltava após dez jogos fora por conta de um problema no tornozelo, e foi decisivo marcando dois gols para a equipe de LA. Pelo lado dos Sharks, Erik Karlsson também fez um bom jogo, dando duas assistências, mas não conseguiu sair com a vitória.





As coisas começaram bem para os Kings. Com um power play a seu favor logo no início, a equipe de LA conseguiu marcar o primeiro gol depois de uma pressão em cima do goleiro Martin Jones, que parou dois chutes, mas não foi páreo para a bomba de Kovalchuk no alto para abrir o placar. Eles continuaram melhores no primeiro período, e ainda tiveram chances de aumentar a vantagem, mas Jones conseguiu fazer boas defesas para salvar a equipe da casa.





O segundo período foi totalmente o contrário, com os Sharks tomando conta do jogo e começando a dar trabalho para o goleiro Jonathan Quick, mas foram os Kings que conseguiram marcar um gol com Oscar Fantenberg, mas foi anulado por conta de uma interferência em Jones. Logo após, Quick fez uma excelente defesa no chute de Brent Burns e salvou o empate dos rivais.





A etapa final continuou com a intensidade que foi a tônica da partida, e os Kings conseguiram aumentar a sua vantagem logo no começo. Numa boa jogada trabalhada de Alex Iafallo e Dustin Brown, o puck ficou com Iafallo de frente com Quick, e ele não desperdiçou, soltando uma pancada para marcar. Faltando pouco mais de nova minutos para acabar a partida, os Sharks começaram a sua reação quando Timo Meier deu um chute cruzado para a área azul, e foi desviado por Lukas Radil, diminuindo para os donos da casa.





A pressão de San Jose continuou para tentar o empate, enquanto Jones continuou salvando a equipe, dessa vez num chute de Anze Kopitar cara a cara. Sem goleiro no final da partida, os Sharks conseguiram um empate depois de Karlsson passar para Burns chutar forte, e Joe Pavelski desviar para vencer Quick faltando 30 segundos para acabar, mandando o jogo para a prorrogação. No tempo extra, os Sharks tentaram fazer mais uma pressão mas, depois de um chute errado, o disco ficou para Kovalchuk, sozinho, partir em velocidade e chutar sem chances para Jones, finalizando a partida.





As duas equipes já voltam no gelo neste domingo (23) para a segunda parte de um back-to-back. Os Kings viajam para Las Vegas para enfrentar o Vegas Golden Knights, enquanto os Sharks continuam em casa, para pegar o Arizona Coyotes.





