Acordo de patrocínio máster do Corinthians pode naming rights da Arena

(Foto: Flavio Florido/BP Filmes)

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira (17) seu patrocínio máster com o Banco BMG. No entanto, esse acordo pode ir além da estampa na camisa e incluir a venda dos naming rights da Arena Corinthians.





As informações divulgadas pelo Globo Esporte mostram que pessoas ligadas ao presidente Andrés Sanchez disseram que o patrocínio é “algo muito maior do que as pessoas imaginam” e que o presidente do banco, Ricardo Guimarães, estaria interessado na compra do nome do estádio.





O valor do patrocínio gira em torno de R$ 42 milhões e que R$ 30 milhões já foram adiantados, como informou o diretor de marketing do Corinthians, Luis Paulo Rosenberg, em vídeo publicado falando da parceria.





Haverá também valores variáveis em “profit share” (participação nos lucros) de uma linha de crédito que será lançada pela Help!, uma das empresas gerenciadas pelo banco mineiro.