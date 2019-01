Alfinetadas: Estaduais começam com identidade indefinida e “colher de chá” da elite

Neste fim de semana, boa parte dos estaduais terão início no futebol brasileiro (alguns já começaram no início do mês) ainda com algumas incógnitas. As competições por estado perderam sua essência após anos de amadorismo e despreparo, e hoje buscam retomar seu espaço na temporada, mesmo alguns clubes pedindo o fim dos campeonatos.





Tivemos exemplos nos últimos anos de equipes que “afrouxaram” na competição, como o sub-20 do Internacional, o foco dos clubes em competições como Libertadores e Copa Sul-Americana, além do amadorismo dos clubes do interior, endividados pelos investimentos sem sucesso e censurados pelas federações estaduais.





Além disso, muitas equipes que figuravam na elite do futebol hoje passam por crises eternas. É o caso da Portuguesa, que luta para voltar a série A do Paulista, além de Santo André, São Caetano, entre outros. Mais do que nunca o futebol brasileiro se concentra nas capitais e mesmo assim não se reinventa.





Em suma, os estaduais se tornam cada vez mais “descartáveis”, mas sua existência da sobrevida aos clubes menores. O futebol precisa de uma grande mudança, mas pelo que vemos no comando da alta cúpula, isso vai demorar para acontecer.