Alfinetadas: Por que o alerta no Corinthians já está ligado?

A temporada mal começou e o Corinthians já enfrenta um obstáculo no Campeonato Paulista. A falta de entrosamento, boas jogadas e uma defesa bem armada fizeram com que os jogos contra São Caetano e Guarani se tornassem verdadeiros pesadelos. A derrota para o Bugre acendeu mais ainda esse alerta.





2019 já se torna pior que o ano passado, já que a equipe não passou tanto sufoco assim no início do estadual. A diretoria buscou Fábio Carille, que ainda não mostrou a que veio. Aliás, a derrota para o Guarani teve um gosto a mais para o time de Campinas. Osmar Loss, ex-técnico e interino do Timão está como treinador do alviverde, o que já pode responder muitas perguntas para o time do Parque São Jorge.





Destaque nas contratações, Boselli ainda está sendo resguardado por Carille, mas é nítido que o ataque não está funcionando. Aliás, a defesa tem sérios problemas, levando três gols em apenas dois jogos. Pode ser pouco, mas para quem é o atual campeão paulista, isso se torna muita coisa.





Vamos analisar se esses problemas iniciais são apenas falta de entrosamento, ou o Corinthians vai precisar enfiar a mão no bolso. Pelo menos, desse jeito, não vai muito longe e vai precisar de um milagre para não lutar por posições inferiores.