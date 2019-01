Após derrota, técnico do Chelsea critica jogadores por desempenho e motivação

(Foto: Shaun Botterill/Getty Images)

O Chelsea foi derrotado pelo Arsenal no clássico da Premier League por 2 a 0, o que não foi bem aceito pelo técnico dos Blues, Maurício Sarri. Em coletiva de imprensa após o fim da partida, o treinador criticou o desempenho dos jogadores em campo e da falta de motivação em buscar uma reação diante da derrota.





“Estou extremamente zangado, muito zangado mesmo. Essa derrota foi devido a nossa mentalidade. Eu não posso aceitar isso. Tivemos um problema semelhante contra o Tottenham na Liga (semifinal da Copa da Liga Inglesa). Parece que esse grupo de jogadores é extremamente difícil de motivar”, disse.





O técnico disse que o jogo foi equilibrado, mas faltou determinação ao Chelsea. Apesar disso, Sarri não se omitiu da responsabilidade pela derrota.





"Do ponto de vista técnico, ambas as equipes estavam no mesmo nível, mas eles (Arsenal) estiveram mais determinados, e a tática não entra nisso. Eu não posso dizer que não sou responsável em partes pela derrota. Temos que compartilhar isso”, declarou.





Arsenal e Chelsea brigam diretamente pela última vaga na Liga dos Campeões no Campeonato Inglês. A diferença agora é de três pontos dos Blues em cima dos Gunners. Na próxima rodada, o Chelsea visita o Bournemouth e o Arsenal recebe o Cardiff.