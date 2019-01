Após passagens frustradas, Rueda, Osorio e Gareca buscam redenção em gramados brasileiros

Para Reinaldo Rueda, Juan Carlos Osorio e Ricardo Gareca, a Copa América de 2019 significa a chance de uma volta por cima em gramados do Brasil, país do qual saíram sem conquistar nenhum título e onde tiveram trabalhos interrompidos em grandes clubes. Curiosamente, nenhum dos três vai dirigir a seleção de seu próprio país.





O colombiano Reinaldo Rueda, técnico do Chile, volta ao Brasil depois de uma passagem pelo Flamengo que durou poucos meses em 2017 – ele próprio escolheu dirigir a seleção chilena em vez de cumprir seu contrato com o Rubro-Negro. Rueda voltará ao Maracanã no dia 24 de junho, quando a seleção chilena enfrenta o Uruguai.





– Há um grande sentimento meu com a torcida (do Flamengo), espero que eles nos acompanhem. Sempre tive uma grande admiração e afeto pela cultura futebolística do Brasil, pelos estádios. Confio que vão realizar um grande torneio – disse Rueda.





Reinaldo Rueda no Flamengo (2017):





31 jogos

13 vitórias

10 empates

8 derrotas





Em 2015, o também colombiano Juan Carlos Osorio trocou o São Paulo pela seleção mexicana, que na última Copa do Mundo impôs uma derrota contundente sobre a Alemanha, mas acabou eliminada pelo Brasil. Quatro anos depois de uma passagem conturbada pelo Morumbi – sabotada pela diretoria tricolor – Osorio volta ao Brasil como técnico da seleção do Paraguai.





– Voltar ao Brasil é extraordinário. Considero voltar algum dia [a trabalhar no país]. A época no São Paulo foi extraordinária e um passo profissional fundamental para mim - comentou o técnico.





Juan Carlos Osorio no São Paulo (2015):





28 partidas

12 vitórias

7 empates

9 derrotas





Dos três, o que teve a passagem mais curta pelo Brasil foi Ricardo Gareca. O argentino durou apenas 13 partidas no Palmeiras em 2014, ano em que o Verdão quase caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em março de 2015, Gareca assumiu a seleção peruana, que se classificou para uma Copa do Mundo após 36 anos de ausências –o último Mundial do Peru havia sido em 1982.





Na Copa América, o ex-técnico do Palmeiras vai voltar a São Paulo, mas para o estádio do Corinthians, onde o Peru enfrenta Brasil na última partida da fase de grupos (no dia 22 de junho). Gareca foi o único dos três que não veio ao Rio de Janeiro para o sorteio da competição.





Gareca no Palmeiras (2014):





13 jogos

4 vitórias

1 empate

8 derrotas





