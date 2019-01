Após perder De Jong para o Barça, PSG quer dar o troco contratando Philippe Coutinho, diz rádio

Depois de perder a disputa com o Barcelona pela contratação do meia Frenkie de Jong, do Ajax, o Paris Saint-Germain quer dar o "troco" no clube catalão na janela de verão da Europa e tentar a contratação do brasileiro Philippe Coutinho. A informação é da rádio francesa RMC.





Coutinho chegou ao Barcelona na temporada passada. Tem contrato até 2023 com o clube catalão, multa rescisória de € 400 milhões (R$ 1,7 bilhão), mas não vive seu melhor momento. Foi alvo de questionamentos da imprensa catalã por conta do seu desempenho na equipe nesta temporada.





Com a investida em Coutinho, o Paris Saint-Germain segue em uma espécie de guerra comercial com o Barcelona, algo que vem crescendo nos últimos anos. O próprio meia foi alvo do clube francês, que tirou Neymar da Catalunha. Outros nomes foram alvos de ambos os clubes, o último deles o meia Frenkie de Jong.





Globo Esporte