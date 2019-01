Após um jogo no comando técnico, Ricardo Costa é demitido do Comercial-SP

O técnico Ricardo Costa foi demitido do Comercial-SP nesta segunda-feira (21), após comandar a equipe em apenas um jogo na série A3 do Campeonato Paulista. A decisão ocorre após a derrota para o Noroeste por 1 a 0, em casa, no último sábado.





Costa trabalhou o elenco durante toda a pré-temporada e esteve a frente da equipe em apenas um jogo oficial. Em entrevista ao Globo Esporte, o treinador não poupou críticas a diretoria e destaca um “racha” no comando interno do clube.





“Pra mim foi uma covardia, pegamos o time que vai subir, que é o Noroeste, e perdemos por 1 a 0, o resultado em si não foi tão ruim. Perder em casa é ruim, mas para tomar uma decisão desta, está faltando feeling dentro do clube. Tem muita gente que manda, vem dar tapinha nas costas, dentro do clube, da diretoria, tem um racha muito grande. Faz parte do futebol, tem de acatar a decisão”, disse.





Ainda de acordo com a reportagem, divergências entre a diretoria e comissão técnica foram os principais motivos para a demissão, e a derrota no fim de semana foi o ápice para o desligamento. A equipe volta a campo nesta quarta-feira, às 20h, contra o São Carlos, fora de casa.





O Blog do Esporte entrou em contato com a assessoria do clube alvinegro para comentar sobre a demissão, mas até o momento não obtivemos retorno.