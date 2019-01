Apresentado, Ramiro promete entrega e diz que Corinthians fará um grande ano

(Foto: Marcelo Braga)









Ramiro vestiu a camisa de jogo do Corinthians pela primeira vez nesta sexta-feira, em sua apresentação oficial no CT Joaquim Grava.





Ex-jogador do Grêmio, o meio-campista assinou contrato por quatro temporadas com o Timão, onde projeta uma nova história de conquistas.





– É mais um grande desafio na minha carreira. Estou extremamente preparado e motivado para ter uma passagem de sucesso por aqui, não só passar pelo clube, mas para marcar o nome na história. Carrego comigo o desejo de vencer, fazer parte de um grande clube, temos condições aqui para fazer um grande ano. Agradeço a recepção dos meus companheiros e da torcida, que teve uma reação bacana, recebi muitas mensagens. Podem esperar de mim muita vontade, muita entrega em campo. Eu também agradeço a diretoria que fez esforço para que eu estivesse presente no grupo em 2019 – declarou Ramiro.





– A gente promete se entregar, honrar a camisa do Corinthians da melhor maneira e no final do ano conquistar títulos de grande expressão – completou.





Aos 25 anos, o jogador iniciou a semana fazendo trabalhos físicos especiais, mas foi titular no treino coletivo desta sexta-feira, quando Fábio Carille esboçou a escalação para o amistoso com o Santos.





– Eu estou bem fisicamente, acabei fazendo mais trabalhos específicos, físicos, por estar chegando num novo clube. Não joguei o amistoso de quinta (contra o Nacional), mas estou preparado para fazer um grande ano e iniciar um caminho de vitórias – projetou.





O jogador de colocou à disposição para jogar em várias posições. No Grêmio, começou como volante, mas passou a jogar mais avançado, pela linha de lado, com o técnico Renato Gaúcho.





– Quando subi para o Grêmio, joguei como volante por três anos, depois fiz a lateral, e depois fui avançado como meia pelo lado. Não tenho preferência, se precisar jogar de volante, extremo ou lateral, estou aqui para jogar – declarou ele que estava no Grêmio desde 2013.





Sobre a troca de clubes, aliás, o jogador disse se tratar de um passo à frente em sua carreira.





– Foi pelo desejo de continuar vencendo e aprendendo. Ainda sou muito jovem, tenho 25 anos, sei que tenho muito a crescer. Eu vim procurar extrair o máximo deles para crescer e também agregar. O Corinthians é um clube grande, todo ano tem que brigar por títulos, e pelo que vi dos companheiros esse é o objetivo. Temos tudo para fazer uma grande temporada – afirmou.





Veja mais trechos da coletiva:





Estrutura





Estou muito feliz com o que vi de estrutura e trabalho. A gente promete se entregar, honrar a camisa do Corinthians da melhor maneira e no final do ano conquistar títulos de grande expressão.





Papo com Carille





Percebi que ele gosta bastante de falar com os jogadores, tivemos uma conversa em particular, na qual ele falou o que espera da equipe e me perguntou como eu gostaria de jogar. Deixei claro para ele que posso jogar onde ele preferir, estou chegando para somar.





Vida no Grêmio





Sou muito grato a tudo que vivi no Grêmio e o que conquistei lá. Aprendi muito, errei muito, cresci muito. A vida é formada por ciclos. Entendi que meu ciclo lá tinha chegado ao fim. Queria sair da zona de conforto, ir para o centro do país. Quando tive a oportunidade, procurei aceitar na hora. Era meu objetivo nesse momento, iniciar um novo ciclo. Estou muito feliz com o carinho dos torcedores e dos funcionários. Vou procurar retribuir no dia a dia.





Importância do Corinthians





A gente sabe o tamanho, a força e o respeito do Corinthians no cenário nacional e mundial. É um prazer grande estar fazendo parte deste clube. No ano passado o Corinthians não fez um grande ano, mas no ano anterior foi campeão brasileiro com méritos. Esse foi um dos motivos que me fizeram vir para cá.





Futuro





Sou jovem e gostaria de um dia jogar no exterior, no mercado europeu. É um objetivo e gostaria de conquistá-lo. Mas quando apareceu a oportunidade do Corinthians me motivou muito. Entendia que era um passo à frente na carreira. Não só no futebol, mas para outras áreas, São Paulo é o centro do país. A proporção do que você faz para o mal e para o bem é maior. Vim motivado.





Globo Esporte