Arbitragem influencia em resultados dos dois primeiros jogos do Botafogo-SP

A arbitragem já tomou papel importante de modo negativo na campanha do Botafogo-SP no Campeonato Paulista. A situação ficou mais evidente na partida dessa quarta-feira (23), contra o Palmeiras, em São Paulo. Três lances de penalidades não foram marcados para o tricolor, enquanto o alviverde teve um pênalti marcado, defendido pelo goleiro Rodrigo Vianna.





Os lances em questão são um empurrão de Edu Dracena em cima de Pimentinha e de Lucas Lima em cima de Renan. Ainda houve um lance com Felipe Melo dentro da área que a arbitragem também deixou passar. Nos minutos finais, o árbitro marcou pênalti questionável para o Palmeiras. Bruno Henrique cobrou e o goleiro Rodrigo Vianna defendeu.





Em dois jogos pelo Paulistão, o Pantera já foi prejudicado duas vezes pela arbitragem. No jogo contra o São Bento, no Estádio Santa Cruz, Pimentinha foi derrubado dentro na área no primeiro tempo, mas o auxiliar, que estava mais próximo do lance, marcou apenas escanteio.





Com os resultados, o Botafogo ocupa a terceira posição no grupo D com um ponto, enquanto o Palmeiras é líder do grupo B com quatro pontos.





Na próxima rodada, o Pantera enfrenta a Ferroviária, em casa, às 20h, na segunda-feira (28). Já o Palmeiras jogo no domingo, às 19h, contra o São Caetano, fora de casa.