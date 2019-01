Banco BMG é o novo patrocinador máster do Corinthians; contrato é de dois anos

O Banco BMG é o novo patrocinador máster do Corinthians. O acordo foi anunciado nesta quinta-feira, por meio das contas do clube e da empresa nas redes sociais. O patrocínio do BMG ao Corinthians será por duas temporadas. A estreia da camisa com a nova marca será no domingo, na estreia do Timão no Paulistão, contra o São Caetano, em Itaquera.





O valor do contrato não foi anunciado. No vídeo de apresentação da parceria, o diretor de marketing do Corinthians, Luis Paulo Rosenberg, disse apenas que já recebeu "R$ 30 milhões de adiantamento". Segundo o jornalista Tiago Maranhão, apresentador do "Troca de Passes", do SporTV, a empresa pagará R$ 42 milhões anuais ao Timão. Uma entrevista coletiva está marcada para a próxima terça-feira (22), para dar mais detalhes.





Durante a apresentação, tanto Rosenberg quanto Márcio Alaor, vice-presidente do banco BMG, falaram em "parceria", não "patrocínio".





– Teremos um contrato de parceria, um contrato em que quanto o Corinthians vai fazer de arrecadação não tem limites. Um bom indicador de quanto o banco confia no sucesso disse é que já estamos recebendo adiantados, à vista, por conta desse resultado fantástico, 30 milhões de reais – disse Rosenberg.





– Acho que foi a maior contratação do Corinthians, não só pelos valores, que fora exceções absolutamente sentimentais, a melhor contratação empresarial que a gente teve no futebol, vocês vão ver a natureza do produto – completou o dirigente do Corinthians.





– O contrato entre o Corinthians e o BMG consolida uma parceria segura, rentável e moderna. Possui mecanismos de proteção para as partes e contempla uma renda mínima ao Corinthians que será complementada pela participação no resultado de produtos financeiros que serão desenvolvidos e fornecidos pelo BMG em parceria com o clube (profit sharing). Temos expectativas de que essa parceria alcance a maior renda do Brasil nessa modalidade de negócio.





Na noite da última quarta-feira, o BMG promoveu uma ação de marketing para "esquentar" o anúncio. No Twitter, o banco prometeu esclarecer rumores caso ultrapassasse a marca de 21.813 seguidores - mesmo número de seguidores que tinha o perfil da Crefisa, concorrente do BMG e patrocinadora do Palmeiras. CLIQUE AQUI e veja como foi o "dérbi dos patrocinadores".





Com o novo acordo, o Corinthians volta a ter um patrocínio máster após quase dois anos. O principal espaço da camisa alvinegra estava vago desde abril de 2017, quando acabou o contrato com a Caixa. Desde então, o Timão fechou apenas alguns acordos pontuais.





Além do BMG, o Corinthians começa a temporada com outros quatro patrocinadores no uniforme: Poty (calção), Positivo (costas da camisa), PES (barra frontal da camisa) e Universidade Brasil (ombro).





No orçamento para 2019, o Timão estimou receber R$ 42 milhões em patrocínios. Com o acordo com o BMG e todos esses outros parceiros citados acima, o número será bem maior do que o esperado, portanto.





Globo Esporte