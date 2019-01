Benfica vai atrás de José Mourinho para o lugar de Rui Vitória, revela imprensa portuguesa

No que depender do Benfica, José Mourinho não ficará muito tempo desempregado. Os jornais portugueses "A Bola" e "O Jogo" noticiam em suas manchetes neste domingo o interesse do presidente encarnado, Luís Filipe Vieira, em contratar o treinador para a vaga de Rui Vitória, que deixou o clube nesta semana após três anos e meio no cargo.





A ideia do Benfica seria contar com o treinador a partir da próxima temporada. Segundo o "A Bola", o treinador não descarta o Benfica, mas um eventual retorno ao futebol português teria que ficar para agosto. Ele foi demitido recentemente do Manchester United e não estaria disposto a assumir outro trabalho neste momento.





Ainda que Mourinho abra as portas para o Benfica, os dois jornais informam que o acerto com Mourinho não é simples. Uma das questões seria financeira. O projeto e as condições apresentadas pelo time português também serão levadas em conta. Ao mesmo tempo, o empresário do treinador, Jorge Mendes, tem boas relações com o Benfica e pode colaborar para um desfecho positivo.





Atualmente, Bruno Lage ocupa o cargo de treinador do Benfica de forma interina. O time português não vive uma boa temporada. No campeonato nacional, vem de derrota para o Portimonense e ocupa a modesta quarta colocação (apenas os dois primeiros se classificam para a Liga dos Campeões), com 32 pontos - sete atrás do líder Porto. Na Champions, viu Bayern de Munique e Ajax levaram as vagas do Grupo E para as oitavas de final.





Globo Esporte