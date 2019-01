Benzema se destaca na vitória do Real; Vinicius Junior é titular, com atuação discreta

Com grande atuação de Benzema, o Real Madrid venceu o Espanyol, em Barcelona, por 4 a 2 e voltou a ocupar a terceira colocação no Campeonato Espanhol. O francês marcou duas vezes e infernizou a defesa da equipe catalã. Gareth Bale, que entrou no segundo tempo, e Sérgio Ramos fizeram os outros gols do triunfo. Leo Baptistão e Rosales descontaram para os donos da casa.





Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 39 pontos na tabela do Espanhol. O Barcelona segue na liderança da competição, com 49.





Vinicius Junior começou a partida deste domingo como titular do Real Madrid. O jogador até participou indiretamente dos dois gols de Benzema, mas não repetiu as boas atuações dos últimos jogos. Acabou substituído por Bale na etapa final.





Após mais de 20 dias longe dos gramados, Bale retornou à equipe neste domingo e fez um belo gol. A tendência é que o jogador seja titular nas próximas partidas da equipe merengue na temporada.





O Real Madrid vai ter problemas para a próxima rodada do Campeonato Espanhol. Sergio Ramos sentiu um problema no joelho ainda no primeiro tempo. Já Varane, após falta em Piatti, acabou expulso. O técnico Santiago Solari pode usar a zaga reserva no duelo diante do Alavés, no Santiago Bernabéu.





Globo Esporte