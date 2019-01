Bernard marca com bela cavadinha, e Everton avança na Copa da Inglaterra

Com Richarlison no banco, mas Bernard de titular, o Everton venceu apertado o Lincoln City, líder da quarta divisão, e avançou na Copa da Inglaterra. O ex-atleticano teve participação decisiva ao marcar o segundo gol do triunfo por 2 a 1 com direito a uma bela cavadinha diante do goleiro (assista abaixo). Antes dele, Lookman abriu o placar para os Toffees, e Bostwick descontou depois para os visitantes.





Foi o primeiro gol do brasileiro pela equipe, na qual se transferiu no meio do ano passado. Ele vem se alternando entre os titulares e os reservas e ganhou uma nova chance com o time misto que foi a campo neste sábado. Em alta com o técnico Marco Silva, Richarlison foi poupado e só entrou aos 35 da etapa final na vaga de Sigurdsson.





Ao lado de outros 43 times, entre eles os 19 da Premier League e os 24 da Championship, o Everton fez sua estreia apenas neste sábado e avançou para a quarta fase da Copa da Inglaterra, que reunirá 32 equipes na briga pelo título. Um sorteio definirá o próximo adversário.





Globo Esporte