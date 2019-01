Boselli estreia, Gustagol marca, e Corinthians vence a Ponte Preta por 1 a 0 em Itaquera

A primeira vitória do Corinthians no ano teve duas marcas: a da novidade, com a estreia de Mauro Boselli, e a da rotina, com mais um gol (o terceiro na temporada) de Gustavo, o Gustagol, responsável direto pelo 1 a 0 sobre a Ponte Preta, na noite deste sábado, na Arena, em Itaquera. Depois de dois tropeços na largada do Paulistão, o Timão, recheado de reservas, chegou à redenção no segundo tempo, quebrando uma série de seis jogos sem sofrer gols da Ponte Preta – que, por outro lado, segue sem marcar no campeonato.





Com a vitória, o Corinthians subiu para quatro pontos, na vice-liderança do Grupo C. A Ponte, com dois, é terceira colocada no Grupo A. As duas equipes voltam a campo na quarta-feira: o Timão recebe o RB Brasil, e a Macaca, também em casa, pega o Mirassol. Os dois jogos são às 21h15.





A atuação do Corinthians no primeiro tempo confirmou a impressão deixada nos primeiros jogos da temporada. O time, mais uma vez, não esteve bem. Com vários reservas em campo, teve problemas no meio-campo – mais na criação do que na marcação. Mesmo com mais posse de bola (64% ao final do período), finalizou muito menos (8 a 4 a favor da Ponte) e levou pouco perigo ao gol rival. A Macaca, mais viva desde o começo, arriscou com chutes de fora da área e rondou a área corintiana. Aos 26, o jogo foi interrompido por um temporal, e o Timão voltou um pouco melhor depois da paralisação. Gustavo Silva pediu pênalti, e Gustavol, depois, quase alcançou cruzamento de Léo Santos para fazer o gol. Mas a Ponte sempre esteve atenta. E chegou a balançar a rede corintiana depois de Cássio dar rebote – mas Thalles, o autor do gol, estava em impedimento, bem marcado pela arbitragem.





O Corinthians melhorou no segundo tempo. Tentou com Gustagol, ameaçou com Mateus Vital, quase fez em cabeceios de Marllon e de Pedro Henrique. Jadson entrou e deu mais qualidade ao meio. E depois Boselli foi a campo. Mas quem ameaçou foi a Ponte, com cabeceio na trave de Renan Fonseca. Só que trave não é gol. E o Corinthians tem um centroavante que sabe bem disso. Aos 32, Fagner roubou a bola e tabelou com Pedrinho, que cruzou para Gustavo, o Gustagol, pegar firme, de primeira, e dar a vitória ao Timão.





Mauro Boselli iniciou sua trajetória com a camisa do Corinthians aos 20 minutos do segundo tempo do jogo contra a Ponte. Em seu primeiro lance, fez falta e reclamou com a arbitragem. Na sequência, pediu a bola, tentou tabelamentos e se posicionou dentro da área. Mas não recebeu nenhuma bola em condições de fazer o gol.





O jogo foi interrompido no primeiro tempo em função de um temporal, típico na capital paulista no verão. Aos 26 minutos, os jogadores mal conseguiam enxergar, tamanha a chuva, tamanho o vento. A torcida seguiu fazendo a festa até a situação melhorar.





Gustavo Silva, também no primeiro tempo, arrancou bem pela esquerda e desabou na área. A torcida pediu pênalti, e a arbitragem mandou o jogo seguir. E aí, o que você acha?





E a Ponte quase foi para o vestiário na frente no intervalo. Thalles chegou a empurrar a bola para o gol após rebote de Cássio, mas o lance foi parado por impedimento – de fato, estava à frente.





A melhor chance da Ponte Preta no jogo aconteceu com Renan Fonseca, zagueiro da Ponte Preta. Aos 27 do segundo tempo, de cabeça, ele mandou na trave de Cássio.





Globo Esporte