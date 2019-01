Botafogo-SP inicia venda de planos para a nova arena em Ribeirão Preto

Início dos trabalhos da estrutura da nova arena (Foto: Reprodução/Google)

Com as obras em andamento da nova arena em Ribeirão Preto, o Botafogo-SP iniciou as vendas do novo plano de sócio-torcedor para os mais diversos públicos e que atingirá as novas dependências do Estádio Santa Cruz. Os valores variam de R$ 9,90, sendo o mais simples plano, até R$ 199,00, que permite o livre acesso a todos os setores.





As novidades são os planos Bronze e Patrimonial, que foram anunciados em dezembro pela diretoria tricolor. O plano Patrimonial só será válido para os torcedores quem já tem cadeira cativa ou camarote no estádio. Há também o modelo Tricolor, que é o mais barato, mas é limitado para apenas três mil torcedores. Os demais planos não têm limitações.





O Plano Diamante continua valendo, com um acréscimo no valor, mas com os mesmos direitos dentro da nova arena. Os planos dão direitos a descontos em diversas empresas parceiras e também no Pantera Shop, a loja oficial do clube.





Os planos podem ser adquiridos no site do Botafanáticos ou no Estádio Santa Cruz.





Novos nomes





O clube anunciou mais três reforços para a temporada. São o goleiro Darley, o volante Diones e o meia-atacante Wellington. Estes dois já passaram pelo Pantera, enquanto Darley se destacou com a camisa do Tombense-MG na série C do Brasileiro em 2018.





“Está praticamente encerrado [o ciclo de contratações], temos quase todas as posições. A não ser que apareça alguma oportunidade, entendemos que temos a certeza de um grupo qualificado e competitivo”, disse o diretor de futebol, Léo Franco em entrevista coletiva.