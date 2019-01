Botafogo-SP pode aproveitar jogadores do sub-20 que participaram da Copinha

Foto: José Bazzo/Agência Botafogo

O Botafogo-SP já está de olho em sua categoria de base, que participou da Copa São Paulo de Futebol Junior e foi eliminado na segunda fase. O técnico Fernando Braghin disse que ao menos quatro jogadores devem ser aproveitados no profissional, mas não revelou nomes.





Por enquanto não houve uma reunião oficial para discutir quais atletas podem subiu ao profissional, mas há um interesse da comissão técnico de Léo Condé em aproveitar alguns atletas. O Bota estreia no próximo fim de semana no Campeonato Paulista contra o São Bento, em casa.





O Botinha foi eliminado na segunda fase da Copinha pelo Trindade-GO. Em entrevista ao Globo Esporte, Braghin disse que esperava chegar mais longe no torneio.





“As expectativas eram as melhores, pelo que foi montado, pelos atletas que o Botafogo tinha. Mas infelizmente futebol é ali dentro do campo. Eles [Trindade] tiveram uma chance e acabaram conseguindo o gol que nos eliminou. Então, a expectativa era que fosse melhor do que realmente foi, mas o futebol é assim mesmo”, afirmou.





Os jogadores da base se reapresentação no dia 12 de fevereiro para disputar os torneios da categoria. A expectativa é que o Pantera participe do Campeonato Paulista sub-20.