Bruno Soares estreia com vitória sobre romenos nas duplas mistas do Australian Open

(Foto: Darrian Traynor/Getty Images)





O mineiro Bruno Soares estreou muito bem nas duplas mistas do Australian Open. Formando uma parceria com a americana Nicole Melichar, a vitória aconteceu em cima da dupla de romenos Irina-Camelia Begu e Horia Tecau por 2 sets a 0. Foram necessários apenas 50 minutos para fechar o jogo com 6/1 e 6/3.





Na segunda rodada, o mineiro e a norte-americana enfrentarão novamente uma dupla de mesma nacionalidade, os húngaros Marton Fucsovics e Timea Babos, que venceram a chinesa Shuai Zhang e o australiano John Peers em três sets, com parciais de 6/3, 4/6 e 10-7.





O jogo





Cabeças de chave 2, o brasileiro e a americana tiveram uma brilhante atuação, com domínio do começo ao fim da partida. Logo no primeiro game, Bruno e Nicole conseguiram a primeira quebra, repetindo o feito quatro games depois, sempre no saque de Tecau. Apesar da vantagem, anotaram ainda mais um break antes de abrir 1 a 0 no placar.





A segunda parcial teve mais equilíbrio e foi definida com apenas uma quebra. Soares e Melichar conseguiram bater os serviços dos romenos no quarto game, sem grandes problemas com o saque, que foi o bastante para determinar a vitória.





A dupla Brasil-EUA terminou a partida com mais bolas vencedoras (19 a 10) e com um erro não forçado, o mesmo número dos adversários. Bruno e Nicole não enfrentaram nenhum um break-point e tiraram proveito de quatro dos cinco que tiveram.





Globo Esporte