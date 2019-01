Calgary Flames derrota Florida Panthers e vence quarto jogo seguido

Nesta sexta-feira (11), o Calgary Flames (29-13-4) recebeu o Florida Panthers (17-18-8) no Scotiabank Saddledome e venceu pelo placar de 4 a 3. Esta foi a quarta vitória seguida dos Flames e a sétima nos últimos nove jogos (7-1-1); os Panthers perderam a 5ª partida seguida. O goleiro David Rittich fez 24 defesas em 27 disparos. Além do próprio Rittich, os destaques da partida foram o ala-direito Michael Frolik (um gol e duas assistências) e o central Mikael Backlund (uma assistência).





Falando do jogo, o primeiro período foi dominado pelo time da Flórida, com dez disparos contra quatro de Calgary. E foram os visitantes que abriram o placar. Aos 6:18, após erro do defensor Noah Hanifin, Mike Hoffman aproveitou a oportunidade e mandou o disco às redes (1 a 0). Foi o 21º gol de Hoffman na temporada 2018-19. As duas equipes ainda criaram outras oportunidades, mas estas ou acabaram errando o alvo (como na boa jogada de Sam Bennett) ou pararam em David Rittich, com o próprio Mike Hoffman.





Ao contrário do primeiro, no segundo período quem dominou foram os Flames, chutando dez vezes ao gol adversário enquanto os Panthers deram cinco chutes. E logo aos 20 segundos, no power play e em jogada com participação do goleiro Roberto Luongo e Keith Yandle, Jonathan Huberdeau não teve problemas para marcar pela 12ª vez na temporada (2 a 0); Florida tem o 4º melhor aproveitamento de power play na temporada, com 27%. Entretanto, a vantagem foi evaporada na segunda metade do período. Aos 10:14, Michael Frolik estava no lugar certo para desviar o disparo de Mikael Backlund e anotar o 1º gol de Calgary na partida (2 a 1).





Aos 15:10, Frolik deu o passe para Mark Giordano marcar o gol de empate dos anfitriões (2 a 2). Bob Boughner, técnico dos Panthers, desafiou a marcação de gol alegando uma possível interferência em Roberto Luongo. A arbitragem não viu a infração e manteve o gol de Giordano como válido.





O Florida Panthers controlou o terceiro período ofensivamente, com 12 chances contra as dez dos Flames. Apesar disso, quem balançou as redes primeiro foi o time canadense; um desmarcado Matthew Thachuk, aos 8:29, recebeu assistência de Michael Frolik e fez seu 21º gol em 2018-19 (3 a 2). Com menos de um minuto e meio para o fim do jogo, o time da casa não desperdiçou a oportunidade ao ver a meta dos Panthers vazia no power play: Sean Monahan foi servido por Johnny Gaudreau e só precisou empurrar o disco às redes (4 a 2).





Vinte e quatro gols para Monahan na temporada e Calgary tem o 9º melhor aproveitamento de power play da liga, com 21,9%. Nos segundos finais, Evgenii Dadonov ainda descontou para os visitantes, mas já era demasiado tarde (4 a 3).





As duas equipes voltam ao gelo neste domingo (13). Melhor ataque da NHL no terceiro período (69 gols) e líder da Divisão do Pacífico (62 pontos), o Calgary Flames recebe o Arizona Coyotes, novamente no Scotiabank Saddledome. Por sua vez, o Florida Panthers visita o Vancouver Canucks na Rogers Arena.





Confira os resultados desta sexta-feira (11) na NHL:





Buffalo Sabres 3 @ 4 Carolina Hurricanes

Detroit Red Wings 2 @ 4 Winnipeg Jets

Florida Panthers 3 @ 4 Calgary Flames

Pittsburgh Penguins 7 @ 4 Anaheim Ducks





The Playoffs