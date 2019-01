Centroavante raiz, Alecsandro corneta moda do "falso 9" no futebol: "Mentira de treinador"

(Foto: Jesus Vicente/Repórter Autônomo)









Perto dos 38 anos de idade e com passagens de relativo sucesso por grandes clubes Internacional, Atlético-MG, Vasco e Palmerias, entre outros, o centroavante Alecsandro demonstra uma sinceridade incomum nas entrevistas. Na chegada ao São Bento, o jogador falou sobre o desejo de colocar o time de Sorocaba na elite do Campeonato Brasileiro e sobre outros diversos assuntos relacionados ao futebol.





Questionado sobre a função de centroavante e suas adaptações ao longo dos último anos, Alecsandro foi enfático ao classificar a "moda do falso 9". Muito citado por treinadores, o falso 9 é uma espécie de centroavante que não joga necessariamente na função de homem-gol e nem sempre é da posição, mas que acaba sendo um elemento surpresa num esquema sem centroavante. Para Alecsandro, a "nova função" foi uma desculpa inventada por treinadores que não querem admitir que jogam com uma formação sem um jogador de referência.





– Camisa nove pra mim tem que fazer gol. Quem veste esse número é o cara mais próximo ao gol. Quando isso não acontece e o treinador arma o jogo para isso acontecer, vai dar errado. Está se usando falso nove, isso não existe. Ou cara é nove ou não é. Vou confessar uma coisa, os treinadores têm medo de dizer que estão sem centroavante, estão jogando com meia e falam que estão com falso nove. Os treinadores não falam para a imprensa não pegar no pé, tudo mentira. O camisa nove tá em falta, o falso tem um monte por aí – disse o centroavante do São Bento.





Contratado para ser a referência do ataque do São Bento no Paulistão e na Série B do Brasileiro, Alecsandro está em pré-temporada com o restante do elenco visando a estreia no estadual, no dia 20 de janeiro, às 11h, contra o Botafogo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.





Globo Esporte