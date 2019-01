Chelsea topa negociar Hazard com o Real Madrid, mas pede R$ 475 milhões, diz jornal

O Real Madrid não desistiu de Hazard, e o Chelsea já teria até um preço para negociar um de seus principais destaques com o atual tricampeão europeu. Segundo o jornal inglês "The Telegraph", o time inglês colocou um preço no meia-atacante belga, caso ele queira mesmo seguir para a Espanha: 100 milhões de libras (R$ 475 milhões).





O contrato do jogador com os Blues vai até 2020, e o Real Madrid usa o tempo como seu aliado na negociação. Afinal, daqui a um ano e meio ele pode deixar o time inglês sem custos algum, situação que o Chelsea quer evitar ao máximo.





Ainda segundo o jornal inglês, o valor de 100 milhões de libras é considerado alto pela diretoria do Real Madrid. Os espanhóis sabem que o tempo joga contra o Chelsea e, na próxima janela, o valor de Hazard poderá diminuir caso ele não renove.





Globo Esporte