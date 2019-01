Clubes brasileiros devem fechar parceria internacional por transmissão do Brasileiro

Os clubes brasileiros poderão fechar nos próximos dias a venda dos direitos internacionais de transmissão de TV da série A do Campeonato Brasileiro. A negociação gira em torneio de R$ 600 milhões anuais, sendo R$ 30 milhões para cada clube. As informações são do site ESPN.





O assunto vem sendo tratado desde a semana passada em um encontro que foi positivo para os clubes. A negociação envolve o grupo norte-americano Prudent, que distribuirá igualitariamente os valores para cada time.





A tentativa de negociação internacional do Brasileirão ocorreu tempos atrás com a empresa BR Foot, que vencera uma disputa pelos direitos e deu um calote de cerca de R$ 100 milhões. A empresa seria, no entanto, um intermédio para fazer a venda a um grupo interessado e repassar os percentuais às agremiações, o que não ficou claro no início do acordo.





Com isso, os clubes desfizeram a parceria, formaram uma comissão própria e tomaram a frente para negociar diretamente com os interessados.





Segundo o site ESPN, o anúncio do acerto deve sair nos próximos dias.