Com 4 gols em menos de 25 min e hat-trick, Mirassol bate Comercial e se classifica à 3ª fase da Copinha

(Foto: Junior Paschoalotto / TV Fronteira)









Quatro gols em menos de 25 minutos, hat-trick, goleada... O Mirassol sobrou diante do Comercial-SP na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No duelos dos "leões" (como são conhecidos os dois times), o felino amarelo e verde despachou o Leão do Norte por 5 a 0 e se classificou à terceira fase. O duelo foi realizado na tarde desta sexta-feira, no Estádio Brenão, em Osvaldo Cruz.





Quatro tentos do Mirassol saíram na primeira etapa, entre os 18 e os 40 minutos. Os três primeiros foram do atacante Giovani, que chegou a cinco na competição. Já o último da goleada ocorreu no apagar das luzes, com Eduardo.





O meia-atacante William também teve (mais) uma atuação de destaque. O camisa 7 participou dos dois primeiros gols e fez o quarto do Leão, ao seu estilo, com drible no goleiro. Ele já tinha feito dois gols bonitos na primeira fase, e o técnico Raul Cabral até chegou a reclamar da ausência do atleta em enquete do Prêmio Dener.





Invicto na Copinha (três vitórias e um empate), o Leão vai enfrentar na terceira fase o vencedor de Athletico x Legião-DF, que jogam a partir das 19h desta sexta-feira, em Tupã. Conforme o regulamento da competição, os duelos da terceira fase serão no domingo (13) e na segunda-feira (14). Fique ligado na tabela da competição.





O jogo





Com o pai e a madrasta na arquibancada, o xodó do Mirassol nesta Copinha começou a colaborar decisivamente aos 18 minutos. William cobrou o escanteio e, após o bate-rebate, Giovani abriu o placar. Dois minutos depois, no contra-ataque, ele, ou melhor, a dupla William-Giovani voltou a aparecer. O camisa 7 tabelou, tocou na direita e, depois do cruzamento, a bola chegou na cabeça do artilheiro do Leão na Copinha, que fez o segundo.





Com o 2 a 0 contra, o Comercial precisou se expor mais, e os espaços aumentaram na defesa. Giovani aproveitou. Aos 35, o camisa 19 recebeu pela direita e, da entrada da área, bateu firme. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. Mas faltava o do jovem de 19 anos que tem se consolidado como o cara dos gols bonitos do Mirassol. Aos 40, não faltava mais. Ele recebeu pela direita, driblou o goleiro e completou a goleada.





Com a classificação bastante encaminhada, Raul Cabral substituiu William no intervalo. O Mirassol poupando e o Comercial sem forças fizeram uma segunda etapa sem grandes emoções, com exceção de uma bola na trave, que quase ampliou o placar, e o tento de Eduardo, aos 43. Do resto, foi só esperar o apito final, e assim um leão continua buscando rugidos mais altos, enquanto o outro volta cabisbaixo para casa.





Globo Esporte