Com brilho de Davó, Guarani goleia e elimina o Inter da Copinha

Um centroavante veloz com apelido curioso foi o protagonista na classificação do guarani às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Matheus Alvarenga, o Davó, marcou quatro gols e eliminou o Inter da Copinha. Marco Antônio fez o quinto, na goleada por 5 a 0, e colocou o Bugre no caminho do Botafogo.





O Inter procurava deixar o campo de defesa sempre com troca de passes. Porém, um descuido, aos 8 minutos, permitiu que a bola fosse lançada para o centroavante Davó. Ele recebeu nas costas da defesa e bateu rasteiro, cruzado, para vencer o goleiro Lucas.





– Foi uma bola de espaço. Tive que usar a velocidade, que é uma característica minha, para fazer o gol – disse Matheus Alvarenga, que ganhou este apelido pois sua avó, Dona Helena, o acompanhava nos treinos.





Aos 22 minutos, quase um replay do lance. O meio-campo colorado perdeu a bola mais uma vez e o centroavante bugrino foi lançado mais uma vez. Ele não titubeou e mandou uma bomba para ampliar. Matheusinho ainda teve uma chance de fazer o terceiro, mas Lucas bloqueou com o peito.





Em tarde iluminada, o centroavante fez o terceiro gol contando com a sorte. Após escanteio, aos seis minutos, a bola passou por todo mundo e ele desviou para o gol. Depois, aos 23 minutos, ele recebeu dentro da área e deu um tapa para o fundo da rede.





Quando deixou o campo, aos 37 minutos, foi aplaudido de pé pelo público do estádio Taquarão. Marco Antônio, com um chute de trivela, selou a goleada.





O Guarani avança para as oitavas de final e enfrenta o Botafogo, que eliminou o América-MG também neste domingo. Data e horário ainda não foram divulgados pela Federação paulista de Futebol. O Inter deu adeus à Copinha.





A exibição de gala chamou a atenção sobre Davó - e também sobre o seu apelido. Ele explicou que passou a ser chamando assim por conta da presença frequente da avó nos treinos e nos jogos.





Globo Esporte