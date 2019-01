Com gol de Danilo, Manchester City vence sem se esforçar e segue na cola do Liverpool

O Manchester City não precisou se esforçar para derrotar o Huddersfield Town, por 3 a 0, neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Mesmo jogando fora de casa, os Citizens construíram a vitória com naturalidade e se mantiveram na cola do Liverpool na briga pelo título. O lateral brasileiro Danilo abriu a conta, enquanto Sterling e Sané rapidamente mataram o jogo no segundo tempo.





O City terminou o jogo com quase 68% da posse de bola, 12 finalizações a favor, cinco contra... Mas a verdade é que o tempo demorou a passar – sinal de que vimos poucas emoções ao longo dos 90 minutos. O melhor momento dos visitantes foi no início da etapa final, quando Sterling, aos nove, e Sané, aos 11, balançaram as redes em boas tramas. Danilo contou com a sorte em seu gol, aos 18 do primeiro tempo, em chute desviado de fora da área.





O City foi aos 56 pontos e manteve a diferença de antes da rodada para o Liverpool, líder com 60. Na próxima rodada, marcada para os dias 29 e 30 de janeiro, Newcastle x Manchester City e Liverpool x Leicester. O Huddersfield, por outro lado, é o lanterna, com apenas 11 pontos. Veja aqui a classificação atualizada.





Antes de jogar pela Premier League, o City terá dois compromissos em mata-mata. Na quarta, visita o Burton pelo jogo de volta da Copa da Liga depois de aplicar 9 a 0 na ida. Depois, no sábado, recebe o Burnley pela fase de 16 avos da Copa da Inglaterra. Guardiola, que poupou Fernandinho em boa parte do segundo tempo hoje, deve estar pensando em rodar bastante o elenco.





O City tornou-se o primeiro time das top-5 ligas da Europa a superar os 100 gols em todas as competições na temporada. Quem está mais perto é o PSG de Neymar, Mbappé e Cavani.





Globo Esporte