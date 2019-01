Com gol do volante Ceará, Comercial estreia com vitória sobre Tupã na Copa SP

O Comercial venceu o Tupã por 1 a 0, no estádio Alonso Carvalho Braga, na noite desta quinta-feira. A partida marcou as estreias dos dois times no Grupo 6 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.





O único gol do jogo foi marcado pelo volante Matheus Ceará, aos 17 minutos do primeiro tempo.





Os times voltam a entrar em campo em Tupã no domingo. O primeiro a jogar será o Tricolor da Alta Paulista, que encara o CSP-PB, às 17h. O Leão do Norte enfrenta o Athletico Paranaense logo em seguida, às 19h15.





Globo Esporte