Com jogador expulso, Comercial segura empate com Taboão e se mantém no G8

No segundo jogo seguido fora de casa, o Comercial empatou com o Taboão da Serra por 0 a 0 e se manteve no G8 da série A3 do Campeonato Paulista neste sábado. O Leão ficou todo o segundo tempo com um jogador a menos, já que Léo Pereira foi expulso aos 34 minutos da etapa inicial. Os donos da casa contaram com Túlio Maravilha, de 49 anos, que atuou nos primeiros 45 minutos.





A primeira etapa foi mais amena, com poucas investidas dos times, mas o Comercial ligeiramente mais decisivo. As equipes apostavam em lançamentos e bolas paradas, mas nada que mudasse o placar. Aos 34 minutos, os visitantes ficaram com um a menos, já que Léo Pereira recebeu o segundo amarelo e foi expulso.





Na volta do intervalo, mesmo em desvantagem, o Comercial foi melhor, principalmente com as entradas de Cesinha, Michel Renner e Erik Bessa. Os times apostavam nos cruzamentos, mas sem sucesso no toque final. O Leão ainda buscou os três pontos nos últimos minutos, mas o 0 a 0 se manteve até o apito final.





O Comercial chega a quatro pontos e segue no G8 da competição, enquanto o Taboão somou o seu segundo ponto e segue na parte debaixo da tabela. Na próxima rodada, o Leão enfrenta o EC São Bernardo, às 20h, no Estádio Palma Travassos, na quarta-feira. Mais cedo, às 19h, o Taboão da Serra encara o Rio Preto no Estádio Anísio Haddad.