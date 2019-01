Com mais um gol de Ramires, Audax-SP bate Fluminense e avança para a próxima fase da Copinha

Audax-SP e Fluminense se enfrentaram nesta segunda-feira, em Osasco, e o time mandante fez valer o valor casa para se classificar para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo começou estudado pelas duas equipes com o Tricolor carioca levemente melhor na partida e criando as melhores oportunidades. O Audax-SP tentava chegar tocando bola, mas esbarrava na boa marcação do tricolor carioca. E o gol só saiu, após uma cobrança de falta. Ramires, na primeira trave, subiu mais alto que a zaga adversária e mandou a bola para o fundo rede. No segundo tempo, o time de Gustavo Leal continou em busca do empate, e em algumas jogadas chegou a levar perigo ao goleiro Cucato, mas não conseguiu igualar o marcador.





Fluminense e Audax-SP começaram a partida se analisando, com o Tricolor carioca conseguindo colocar mais seu jogo em prática do que o time paulista. A equipe de Osasco tentava sair jogando, mas não encontrava espaços e trocava passes perigosos em seu campo defensivo. Aos 27 minutos, Samuel quase marcou o primeiro gol da partida, após bobeada de Cucato, que soltou a bola em seu pé, mas o goleiro foi salvo pela sua zaga que tirou a bola em cima da linha. E aos 31, saiu o primeiro gol do jogo. Se trabalhando a bola estava difícil chegar, a solução do Audax-SP foi a bola parada. Depois de uma cobrança falta, Ramires subiu mais que a zaga carioca e conseguiu testar a bola, que acabou no canto direito de Heitor.





O segundo tempo foi mais movimentado que o primeiro. O Fluminense precisando do empate tentou pressionar o Audax-SP e a equipe paulista aproveitava os espaços para sair em contra-ataque. O time carioca trabalhava a bola, mas suas principias chegadas foram através de cruzamentos e chutes de fora da área como o de Leandro, logo aos três minutos, depois de bom pivô de Samuel. No entanto, a melhor oportunidade da equipe de Gustavo Leal foi com Resende, que finalizou dentro da pequena na área, com Cucato já batido no lance, mas teve seu chute desviado. Já o time de Osasco quase marcou com Siqueira, após cobrança de escanteio, aos 24 minutos, e também levou algum perigo em alguns contra-ataques. O time pentacampeão da Copinha brigou até o final, mas a equipe da casa conseguiu segurar a pressão e se classificar para as oitavas de final.





Globo Esporte