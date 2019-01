Com Vinicius Júnior, Real avança mesmo com derrota; Atlético cai

Apesar da derrota, o Real Madrid se classificou às quartas de final da Copa do Rei durante a noite desta quarta-feira. Jogando no Estádio Municipal de Butarque, o time merengue perdeu por 1 a 0 para o Leganés, mas avançou na competição por ter vencido o jogo de ida por 3 a 0, no Santiago Bernabéu.





O gol do Leganés foi marcado aos 29 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento da direita, o atacante Martin Braithwaite testou na trave esquerda de Keylor Navas. No rebote, o próprio dinamarquês completou para as redes.





Desfalcado, o Real começou com Vinicius Júnior no comando do ataque. O brasileiro, contudo, foi bem marcado e teve atuação discreta no primeiro tempo. Na etapa complementar, com a entrada de Ceballos no lugar de Reguillón, o atacante passou a jogar aberto pela esquerda. O volante Casemiro também atuou durante os 90 minutos.





Com o novo posicionamento, o ex-jogador do Flamengo foi mais participativo nas ações ofensivas do Real ao arriscar alguns chutes. No fim, ainda foi advertido com cartão amarelo por atrapalhar cobrança de falta do Leganés, que só não fez o segundo por Navas fez uma série de defesas nos acréscimos.





Em busca do 20º título da Copa do Rei, o Real Madrid aguarda sorteio para conhecer o seu adversário nas quartas de final do torneio. Getafe, Sevilla, Valencia e Girona também já estão classificados. Barcelona, Levante, Betis, Real Sociedad, Villarreal e Espanyol brigam pelas outras três vagas.





Atlético fora





No primeiro jogo do dia, o Atlético de Madrid foi surpreendido pelo modesto Girona. Disputado no Estádio Wanda Metropolitano, o duelo entre o segundo e o nono colocados do Campeonato Espanhol terminou empatado por 3 a 3, resultado que eliminou o time colchonero pelo critério do gol fora de casa – o primeiro jogo terminou com empate por 1 a 1.





Apoiado pela torcida, o Atlético abriu o placar com Nikola Kalinic aos 12 minutos de jogo. No fim do primeiro tempo, porém, Valery Fernández empatou para o Girona. No começo da etapa final, o uruguaio Christian Stuani virou para o time visitante.





Ángel Correa e Antoine Griezmann recolocaram os mandantes na frente, mas, aos 43 minutos, o atacante marfinense Seydou Doumbia deixou tudo igual para silenciar o Wanda Metropolitano.





Sevilla avança





Derrotado por 3 a 1 no jogo de ida, em casa, o Athletic Bilbao precisava derrotar o Sevilla longe de seus domínios por três gols de diferença para se classificar. O time basco, contudo, só venceu por 1 a 0, com gol de Gorka Guruzeta, e deu adeus à competição.





Gazeta Esportiva