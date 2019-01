Comercial anuncia Edson Vieira como novo técnico para o Paulista

Após a demissão “relâmpago” de Ricardo Costa, o Comercial já tratou de anunciar Edson Vieira como novo técnico. A equipe deve fazer o anúncio oficial ainda esta semana, mas não garante o treinador no comando da equipe nesta quarta-feira, quando o Leão visita o São Carlos, válido pela série A3 do Campeonato Paulista.





Vieira já teve passagens pelo Comercial como jogador e treinador, e atualmente estava no Hercílio Luz, equipe de Santa Catarina. Edson esteve no comando do Leão em 2005 e teve passagens pelo São Carlos, Barretos, Taubaté e São Bento.





Caso o novo treinador não viaje até São Carlos para comandar a equipe na segunda rodada do Paulista, Vieira deve ser apresentado oficialmente na quinta-feira.