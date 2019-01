Comercial erra muito e é derrotado na estreia da série A3 do Paulista

(Foto: Rafael Alves/Divulgação/Comercial)

O Comercial foi derrotado na noite deste sábado (19) pelo Noroeste por 1 a 0 na estreia da série A3 do Campeonato Paulista. Aproveitando os erros dos donos da casa, a equipe de Bauru abriu o placar logo no começo da partida e segurou a vantagem até o fim.





Do lado do Leão, a estreia de um elenco reformulado para a disputa da Terceirona após garantir o acesso da Quarta Divisão em 2018. Agora o Bafo tenta a reabilitação fora de casa, contra o São Carlos, na próxima quarta-feira, às 19h. No mesmo horário, o Noroeste enfrenta o Primavera.





O Jogo





O Comercial iniciou pressionando o Noroeste, com mais volume de jogo. Entretanto, um contra-ataque aos oito minutos surpreendeu os donos da casa. Após Michel Renner perder a bola, o Norusca fez rápido contragolpe até Caio Barbosa receber e bater na saída do goleiro Leandro, abrindo o placar.





O gol tirou a tranquilidade do Bafo, que abusou dos erros e pouco aproveitou o sistema ofensivo. Foi assim até o intervalo. Na segunda etapa, mais pressão do Comercial, mas pouca efetividade. O Noroeste assustava nos contra-ataques, mas a defesa comercialina segurava. O volante Leonai teve a chance aos 25 minutos de empatar, mas o goleiro Cairo saiu bem para a defesa. O placar final ficou em 1 a 0.





Escalações





Comercial





Leandro Santos, Léo Pereira, Felipe Grégory, Danilo Santos e Cortez; Leonai, Tauã (Edson Pio), Helton Luiz; Michel Renner (Caio Vieira), Caique e Romarinho (Érick Bessa).

Técnico: Ricardo Costa





Noroeste





Cairo; Yan, Jean Pierre, Júnior Campos e Renan; Maranhão e Richarlysson (PV), Diego Souza; Léo Gonçalves (Igor Pimenta), Caio Barbosa (Talles Brener) e Lucas Dantas.

Técnico: Betão Alcântara





Público: 2.341

Renda: R$ 34.027,50