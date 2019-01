Comercial fecha ciclo de amistosos e Costa tem base para estreia na Série A3

(Foto: Rafael Alves/Comercial FC)









Derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0 em jogo-treino na manhã deste sábado, o Comercial fechou seu ciclo de testes para a Série A3 do Campeonato Paulista. No total, o Leão contabilizou uma vitória e duas derrotas.





O gol do Verdão neste sábado saiu no segundo tempo. Após falha na saída de jogo comercialina, o atacante Borja carregou a bola e bateu na saída do goleiro.





O técnico Ricardo Costa mandou a campo o Leão no 4-3-3, com Leandro; Léo Pereira, Danilo, Felipe Gregori e Cortês; Tauã, Leonai e Paulinho; Zé Andrade, Caíque e Caio Vieira.





Em entrevistas durante a semana, Costa havia falado na possibilidade de boa parte do time escalado diante do Palmeiras também iniciar o jogo contra o Noroeste, na estreia do Leão na A3.





Foi o terceiro amistoso do Comercial na pré-temporada. Antes, havia vencido o Linense por 2 a 0 e perdido para o Rio Claro pelo mesmo placar. Além disso, o Leão enfrentou o Sertãozinho em partida que ficou marcada por confusão entre as torcidas dos dois times no fim do primeiro tempo. O treino foi cancelado. O placar até então apontava 0 a 0.





O Comercial estreia contra o Noroeste na Série A3 do Paulista no dia 19 de janeiro, às 18h30, no Palma Travassos.





Globo Esporte