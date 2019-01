Comercial sofre, conta com golaço e vence São Bernardo de virada na série A3

O Comercial-SP reencontrou a vitória diante de sua torcida nesta quarta-feira (30). De virada, a equipe venceu o EC São Bernardo por 2 a 1 e agora soma sete pontos no G8 da série A3 do Campeonato Paulista.





O começo de jogo foi todo do Comercial. Pressionado pela vitória, a equipe chegou com perigo com Michel Renner e Caio Vieira. No entanto, foi o adversário que abriu o placar. Aos 12 minutos, após cruzamento, a bola sobrou para Felipinho abrir o marcador. Muita reclamação da torcida pela desatenção do sistema defensivo.





O gol fez com que o Leão pressionasse mais ainda o adversário. Romarinho e Caio Vieira chegavam com perigo, mas o empate insistia em não sair. O Leão reclamou de um pênalti nos minutos finais do primeiro tempo, mas o árbitro deixou o lance seguir.





Na segunda etapa, mais pressão comercialina e o goleiro William trabalhou em pelo menos três lances de perigo. Aos 12, o empate. Romarinho cobrou escanteio e Cortez chutou para a defesa do goleiro. No rebote, Caio Vieira estufou as redes. Festa na Joia.





A pressão continuou e o São Bernardo se segurava como podia. O técnico Edson Vieira, que estreava pelo Comercial, trocou Daniel Santos, zagueiro, por João Marcos, que joga no ataque. A mudança surtiu efeito aos 25 minutos, no primeiro lance do jogador.





Após a zaga afastar o perigo, Edson Pio fez passe para João Marcos que cortou o zagueiro e marcou um golaço de fora da área. Virada do time alvinegro. Nos minutos finais, o São Bernardo pressionou, mas nada que mudasse o placar final.





Na próxima rodada, o Comercial enfrenta o Monte Azul, fora de casa, no domingo (3), às 10h. No sábado, às 17h, o São Bernardo visita o São Carlos.