Conmebol endurece discurso por segurança na Libertadores: ''Não vamos esperar que aconteça outra tragédia''

No processo de tentar mudar a imagem construída em volta da Copa Libertadores, a Conmebol preparou para 2019 uma nova dinâmica para ajudar a entidade e diminuir problemas disciplinares e de violência, ainda notórios dentro dos estádios do continente.





A partir deste ano, foi criado um ''Centro de Comando e Controle'' na sede da Conmebol, em Assunção. Todas as imagens da transmissão feitas pela entidade serão recebidas e analisadas por dirigentes. Todos os setores do estádio serão monitorados.





- A Conmebol mostrou ano passado que não está relevando nada que esteja fora do regulamento. Fomos alvos de críticas duras de clubes, da imprensa, pela questão disciplinar. Ninguém vai deixar passar nada. Se não cumprir o regulamento, tem que ser responsável pelas atitudes - disse Fred Nantes, diretor de competições de clubes da Conmebol.





Diretor cita morte em 2013





O Diretor da Conmebol reforçou que a questão de segurança será uma prioridade da entidade nos próximos meses. Ele lembrou da morte de um torcedor, em 2013, no jogo entre Corinthians e San José pela Libertadores. A vítima tinha 14 anos.





- Não vamos esperar que aconteça outra tragédia como já aconteceu, como vocês sabem. Em 2013, por exemplo, dispararam foguete de trás de bandeira e um torcedor foi atingido. - completou.





Os estádios do continente também são um ponto sensível. No ano passado, a entidade iniciou um mapeamento em 91 estádios da América do Sul. Questões como iluminação e qualidade dos campos são alguns dos pontos analisados. Esses relatórios foram uma espécie de consultoria entregue aos clubes no fim do ano passado, mostrando os problemas encontrados nos palcos.





Os clubes que não se adequarem aos critérios da entidade, sofrerão uma retenção.





- Foi aprovado fazer uma retenção (dos valores que a Conmebol paga para clubes), não multa, mas uma retenção, até que os itens estejam de acordo com o regulamento. Tem valores estabelecidos na Libertadores e na Sul-Americana - explicou Nantes.





