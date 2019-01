Conselho exige que Disney faça a venda da ESPN ou Fox Sports

Com a compra do grupo Fox realizada pela Disney, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) exige que a empresa se desfaça de seus canais esportivos. Segundo informações do Estadão, a venda está em negociação e a tendência é que seja firmado um acordo entre as partes.





O grupo Fox foi adquirido pela Disney em dezembro do ano passado em um negócio no valor de mais de 50 bilhões de dólares (cerca de 187 bilhões de reais), o que deixaria um mesmo dono com dois dos principais canais esportivos da TV por assinatura, a ESPN e a Fox Sports. Apenas o SporTV não seria do grupo.





Em dezembro, o Cade recomendou o tribunal do órgão restrições ao negócio por entender que a operação causa um aumento significativo na concentração do mercado de canais esportivos, e que não poderia ser aprovada como foi apresentada ao conselho.





O Cade tem até março para um decisão final sobre o negócio. Havia a expectativa que o processo entrasse em pauta de julgamento nesta quarta-feira (30), mas as negociações não foram concluídas. O conselho pode exigir que a empresa se desfaça de todos ou uma parte dos canais de esporte.