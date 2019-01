Corinthians vence o Grêmio e avança para a semifinal da Copinha

Com a força da torcida na Arena Barueri, o Corinthians venceu o Grêmio por 2 a 1 na noite desta sexta-feira e se classificou à semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Diante de 23.542 torcedores, o Timão abriu vantagem com gols de Fabricio Oya e Nathan, enquanto Rildo descontou para o Grêmio. Encorpado, o Timãozinho chega credenciado para enfrentar o Vasco, na próxima fase, e tentar conquistar seu 11º título da Copinha.





O Corinthians dominou o primeiro tempo por completo. Ao todo foram sete chances que levaram perigo ao gol do Grêmio. O time gaúcho criou apenas duas oportunidades para marcar. O gol do Timão saiu aos 6 minutos, em um gol espírita de Fabrício Oya – veja no vídeo abaixo.





O Timão voltou dominando a segunda etapa. Aos 11 minutos, Fabrício Oya cruzou a bola na cabeça de Nathan, que ampliou o placar. Demorou para o Grêmio reagir, mas aos 29 minutos, com um gol de pênalti, Rildo diminuiu a vantagem. Depois do susto, restou ao Corinthians fechar a casinha na zaga e segurar o placar.





Globo Esporte